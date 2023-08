Australien steht hinter F-35 Lightning II

Das australische Verteidigungsministerium veröffentlichte sein Weissbuch über den Rüstungsausblick und seine Bedürfnisse, die F-35 wird als Kampfflugzeug favorisiert.

In dem australischen Rüstungsweissbuch kommt der moderne F-35 Lightning II von Lockheed Martin gut weg. Das Weisspapier des Verteidigungsministeriums von Australien fokussiert auf eine schlagkräftige Armee, die in der Region zu den Klassenbesten gehören will. Vorgeschlagen wird auch der Kauf von 100 F-35 Lightning II Kampfflugzeugen, die Autoren des Berichtes sind der Meinung, dass die F-35 für die australischen Bedürfnisse der beste Kampfjet der fünften Generation sein wird. Auch in Australien führte die Beschaffung von rund 100 F-35 Jets zu kontroversen Diskussionen, das Weisspapier stellt nun klar, dass es heute und bis ins Jahr 2030 kein besseres Kampfflugzeug auf dem Markt geben wird als die F-35. Die Kombination aus Stealth und den modernen Sensoren machen die F-35 zu einem unschlagbaren Jagdflugzeug, das mit jeder Bedrohungslage fertig werden kann. Mit den 100 F-35 Jets will Australien ihre älteren F/A-18A/B Jets ersetzten und die modernen F/A-18E/F ergänzen.

