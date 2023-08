Lockheed Martin F-35 wird sehr laut werden

Momentan sorgen sich die Anwohner amerikanischer Luftwaffenbasen über die zukünftigen Lärmemissionen der F-35 Lightning II.

Laut Angaben der US Air Force wird die F-35 Lightning II während dem Startlauf rund 9 Dezibel lauter sein als die F-15C Eagle. Die Vermutung, dass der neue Fighter sehr laut sein wird, wurde durch eine Umweltverträglichkeitsstudie bestätigt, die im Auftrag der US Air Force gemacht wurde. Das F135 Triebwerk mit einer Schubstärke von mehr als 175 Kilo Newton ist während dem Start mit rund 90 Dezibel fast doppelt so laut wie die beiden Triebwerke einer F-15C. Auch im Landeanflug wird das neue Kampfflugzeug massiv lauter sein als die Maschinen von heute. Die US Air Force versucht die Anwohner der Eglin Air Force Base zu besänftigen, indem sie Verfahren für die F-35 etablieren will, welche so umweltverträglich wie möglich sind.