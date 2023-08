Zweites F-35 Triebwerk kann weiter entwickelt werden

Das US amerikanische Repräsentantenhaus hat entschieden, dass die Entwicklungsarbeiten am F136 Triebwerk weitergeführt werden dürfen.

General Electric und Rolls Royce können aufatmen, die amerikanischen Abgeordneten haben sich für die parallele Entwicklung eines zweiten Triebwerkes für ihren neusten Super Fighter der fünften Generation ausgesprochen. Mit einem gewaltigen Mehr von 400 zu 30 Stimmen entschieden die Senatoren dem F136 Triebwerkprogramm im Fiskaljahr 2010 560 Millionen US Dollar zur Verfügung zu stellen. Rechnerisch wird bei den Finanzen für die F-35 Lightning II Triebwerke von einer Summe über 100 Milliarden US Dollar gesprochen. Das Konkurrenzprodukt zu dem F135 Antrieb aus dem Hause Pratt & Whitney wird ein Monopol im Triebwerkbau für moderne Kampfflugzeuge verhindern und das Know How kann in zwei Unternehmensgruppen aufgebaut und erhalten werden. Trotz höheren Gestehungskosten scheint es uns vernünftiger zu sein zwei Triebwerke für die F-35 Programm zu haben.