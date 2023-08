Vierter F-35 Lightning II fertig

Der vierte F-35 Lightning II konnte am Samstag, dem 16. August 2008, die Fertigungshalle verlassen und wird nun einem ausgiebigen Testprogramm am Boden unterzogen.

Bei der vierten Maschine handelt es sich um eine F-35B. Die F-35B ist mit einer Schwenkdüse für Kurzstarts und vertikalen Landungen ausgerüstet (Short Take Off Vertical Landing, VSTOL). Das neuste Flugzeug durchläuft nun verschiedene Systemtests am Boden, bevor es anfangs 2009 zum Erstflug starten kann.