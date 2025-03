Eine Million F-35 Flugstunden

F-35A Koninklijke Luchtmacht über den USA (Foto: US-Air Force)

Gut 18 Jahre nach dem Erstflug erreicht die F-35 Lightning II Flotte mit einer Million Flugstunden einen eindrücklichen Meilenstein.

Ganz sorgenfrei läuft das F-35-Programm nach wie vor nicht, noch immer lässt die Zertifizierung des verspäteten TR-3 Standards durch die zuständigen US-Stellen auf sich warten. Unterdessen laufen die Auslieferungen aber wieder auf Hochtouren: Bereits wurden mehr als 1100 F-35 ausgeliefert. Und gestern verkündete das F-35 Joint Program Office, dass die weltweite F-35 Flotte die historische Marke von einer Million Flugstunden erreicht hat – gut 18 Jahre nach dem Erstflug

20 Nationen haben sich für die Beschaffung von F-35-Kampfflugzeugen entschieden, auch die Schweiz wird nach aktueller Planung 2027 die ersten von 36 bestellten F-35A erhalten. In 16 Streitkräften oder Teilstreitkräften steht das Stealth-Kampfflugzeug der 5. Generation bereits im Einsatz, im Nahen Osten hat der F-35 auch schon mehrfach Kriegseinsätze geflogen, auch in Europa wird der F-35 vielerorts zur Luftraumsicherung eingesetzt. Laut Lockheed Martin sind weltweit schon über 2800 Pilotinnen und Piloten auf dem F-35 ausgebildet. Sie haben laut dem F-35 Joint Program Office (JPO), welches das Programm im Auftrag der US Regierung managt, bereits eine Million Flugstunden mit den verschiedenen Varianten des F-35 absolviert.

Derweil geht die Entwicklung des F-35 in verschiedenen Bereichen weiter. Lockheed Martin arbeitet mit Hochdruck daran, die Entwicklung und Zulassung des TR-3 Standards abzuschliessen. Der TR-3 Standard stellt die Hardware-Basis für Verbesserungen dar, die mit der Block 4 Version eingeführt werden. Kürzlich hat auch der erste Flug eines F-35B der US Marines mit der europäischen Luft-Luft-Lenkwaffe Meteor stattgefunden. Grossbritannien und Italien wollen ihre F-35 nämlich auch mit der Meteor-Lenkwaffe ausrüsten.

SkyNews