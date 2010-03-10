Meilenstein beim F-35 Triebwerk erreicht

Das F135 Triebwerk von Pratt & Whitney hat den Status des Initial Service Release (ISR) erreicht.

Das Triebwerk für den konventionellen F-35 hat die Zulassung für den operativen Betrieb in der CTOL und Carrier Variante CV erreicht. Das Triebwerk kann jetzt im operativen Geschäft des F-35 Lightning II Joint Strike Fighter als vollwertiger Antrieb angesehen werden. Das F135 wurde vom F119-PW-100, das im F-22 Raptor eingebaut ist, abgeleitet und entwickelt einen maximalen Nachbrennerschub von 191,3 kN. Pratt & Whitney hat bereits 18 F135 Triebwerke ausgeliefert.