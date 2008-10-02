Israel will F-35 beschaffen

Die Israelische Luftwaffe ist am Kauf von 25 F-35 Lightning II Kampfflugzeugen interessiert.

Israel hat Amerika angefragt, ob die Beschaffung von bis zu 75 F-35 Lightning II für ihre Luftwaffe möglich sei. Die israelische Luftwaffe möchte vorerst 25 CTOL Lightning II kaufen und 50 Optionen für die STOVL Version erwerben. Die CTOL Version ist für konventionelle Starts und Landungen ausgelegt, während die STOVL für kurze Starts und vertikale Landungen optimiert ist. Der gesamte Auftrag würde einem Marktwert von 15,2 Milliarden US Dollar entsprechen und über eine Zeitspanne von 15 Jahren abgewickelt.