Widerøe meldet Julizahlen

Embraer Widerøe (Foto: Embraer)

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juli 2025 insgesamt 326.337 Passagiere, das waren neun Prozent mehr als im Juli des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2025 verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,3 Prozent auf 200 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um drei Prozent auf 163 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung erreichte im Juli 81,4 Prozent und hat sich dabei um 2,2 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,042 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.