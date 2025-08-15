Flughafen Erfurt-Weimar zieht positive Ferienbilanz

Flughafen Erfurt-Weimar (Foto: Flughafen Erfurt-Weimar)

Nach dem Ende der Sommerferien 2025 in Thüringen zieht der Flughafen Erfurt – Weimar eine positive Ferienbilanz.

63.857 Passagiere starteten und landeten in den sechswöchigen Ferien ab dem Flughafen Erfurt – Weimar. Dies bedeutet eine Steigerung von 121 % (28.817 Passagiere) im Vergleich zu den Sommerferien 2024. Trotz des relativ kompakten Flugprogramms in der Nacht konnten, bis auf wenige Ausnahmen, alle Flüge pünktlich und in der gewohnten hohen Qualität abgefertigt werden.

Das nachgefragteste Ziel der Reisenden war wie in den Vorjahren Antalya an der türkischen Riviera mit 41.548 Reisenden gefolgt von Mallorca 9.423, Hurghada 8.040 und Kreta 4.201.

Die Airlines mit den meisten Passagieren sind Sun Express (20.011), Eurowings (9.419) und Air Cairo (5.835).

Besonders der Juli 2025 erfreute sich, wie die Vormonate auch, an einer hohen Steigerungsrate und stellte mit 42.599 Passagieren den stärksten Sommermonat seit 2005.

„Die erfolgreiche Akquisearbeit der Vergangenheit zeigt sich nun in der großen Steigerung der Passagierzahlen und setzt das gesunde Wachstum der letzten Jahre fort. Nur als Team und mit der Bereitschaft aller Beschäftigten, abteilungsübergreifend den Flugverkehr sicher und in der gewohnten hohen Qualität abzufertigen, konnten wir den gewohnten Standard wieder erreichen.“ verkündet Susanne Hermann, Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH

Dank des sehr positiven Trends blickt der Flughafen optimistisch auf die kommenden Monate und freut sich auf ein Wiedersehen im Oktober zu den Herbstferien. Ein Großteil der Airlines hat für die Ferien die Kapazitäten aufgrund der großen Nachfrage erneut aufgestockt und auch schon die Ziele für den Sommer 2026 zur Buchung freigeschaltet.

Flughafen Erfurt-Weimar