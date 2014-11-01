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British Airways Boeing 747-400 letzter Flug
British Airways (BAW)

01.11.2014 RK

British Airways (BAW)

British Airways, Land: Grossbritannien British Airways wurde 1919 gegründet und ab 1924 unter dem Namen Imperial Airways geführt. British Airways ist heute der grösste Netzwerk Carrier auf der Welt. Passagiere 2007/08: 33 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007/08: 239. Umsatz 2007/08: 16,662 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 1,181 Milliarden USD.

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Emirates (UAE)

01.11.2014 RK

Emirates (UAE)

Emirates, Land: Vereinigte Arabische Emirate Emirates wurde 1985 in Dubai gegründet. Sie erhielt drei Jahre in Folge den Airline des Jahres - Award und belegt Platz fünf der weltweit gewinnstärksten Airlines. Passagiere 2008: 22,7 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2008: 126. Umsatz 2008: 12,6 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 406 Mio USD.

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Etihad Airways (ETD)

01.11.2014 RK

Etihad Airways (ETD)

Etihad Airways, Land: Vereinigte Arabische Emirate Etihad Airways wurde 2003 als Nationale Airline der Vereinigten Arabischen Emirate gegründet und bedient mittlerweile über vierzig Destinationen Passagiere 2007: 4,6 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 37.

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Air Berlin

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Air Berlin

Air Berlin, Land: Deutschland Der Low-Cost-Carrier Air Berlin wurde 1979 als US Charter gegründet und kam 1992 in deutschen Besitz. Mittlerweile besitzt er 49% der Belair und ist die zweitgrösste Airline Deutschlands. Passagiere 2008: 28,6 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2008: 119. Umsatz 2008: 3,4 Milliarden Euro, Gewinn EBIT: 14,2 Millionen Euro.

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Air New Zealand

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Air New Zealand

Air New Zealand (ANZ), Land: Neuseeland Air New Zealand nahm den Betrieb 1940 unter dem Namen Tasman Empire Airways auf. 1965 wurde sie verstaatlicht und erhielt den namen Air New Zealand. Seit 1999 gehört die Airline zur Star Alliance. Passagiere 2007: 13,2 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 99. Umsatz 2007: 3,234 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 136,4 Mio USD.

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Air Canada

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Air Canada

Air Canada, Land: Kanada Air Canada wurde 1937 von Canadian National Railways unter dem Namen Trans Canada Air Lines gegründet und 1964 in Air Canada umbenannt. Die Airline war ein Gründungsmitglieder der Star Alliance 1997. Passagiere 2008: Anzahl Flugzeuge 2008: 241. Umsatz 2008: 2,498 Milliarden CD, Gewinn EBITDAR: CD$ 108 Millionen

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Northwest Airlines

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Northwest Airlines

Northwest Airlines

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Midwest Airlines

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Midwest Airlines

Midwest Airlines

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Qantas

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Qantas

Qantas

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Vietnam Airlines

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Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

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Alaska Airlines

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Alaska Airlines

Alaska Airlines, Land: Alaska Alaska Airlines ging 1932 zum ersten Mal mit einem Dreiplätzer in die Luft. Den Namen erhielt sie jedoch erst 1944. Anzahl Flugzeuge 2007: 115. Umsatz 2007: 3,5 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 201.6 Millionen USD.

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Saudi Arabian Airlines

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Saudi Arabian Airlines

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