Air New Zealand

Air New Zealand (ANZ), Land: Neuseeland Air New Zealand nahm den Betrieb 1940 unter dem Namen Tasman Empire Airways auf. 1965 wurde sie verstaatlicht und erhielt den namen Air New Zealand. Seit 1999 gehört die Airline zur Star Alliance. Passagiere 2007: 13,2 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 99. Umsatz 2007: 3,234 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 136,4 Mio USD.

Air New Zealand

185 Fanshawe Street

Private Bag 92007

Auckland 1142

New Zealand



Tel: +64 9 366 2400

Fax: +64 9 336 2401



airnz.co.nz

Air New Zealand (Archiv: Robert Kühni)

Air New Zealand ist Mitglied der Star Alliance seit 1999 und begann mit dem ersten Flug am 30. April 1940. Die Airline fliegt unter anderem nach London, Los Angeles, Osaka, Honolulu, Shanghai, Tokyo, und Vancouver. Alles begann mit dem Namen Tasman Empire Airways, welche hauptsächlich mit Wasserflugzeugen operierten. Später wurde die Airline von der Regierung Neuseelands aufgekauft und zur Staatsairline gemacht. Die Airline fertigt nicht nur Passagiere ab, sondern hat auch einen hohen Anteil an Fracht.

Anzahl Flugzeuge

Boeing 737-300: 15 Boeing 747-400: 8 Boeing 767-300ER: 5 Boeing 777-200ER: 8

Anzahl bestellte Flugzeuge

Boeing 777-300ER: 4 Boeing 787-9: 8

Hauptbasis: Auckland International (AKL)