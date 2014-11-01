Alaska Airlines

Alaska Airlines, Land: Alaska Alaska Airlines ging 1932 zum ersten Mal mit einem Dreiplätzer in die Luft. Den Namen erhielt sie jedoch erst 1944. Anzahl Flugzeuge 2007: 115. Umsatz 2007: 3,5 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 201.6 Millionen USD.

Alaska Airlines

19300 Pacific Highway South,

Seattle, Washington

WA 98188, USA



Tel: +1 206 433 3200

Fax: +1 206 392 5366

Email: [email protected]



www.alaskaair.com

Alaska Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Alaska Airlines fliegt zu Städten in den US-Bundesstaaten California, Colorado, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Nevada. Zusätzlich wird British Columbia und Alberta angeflogen. Die Airline arbeitet mit Horizon Air zusammen. Der erste Flug fand 1932 unter dem Namen McGee Airways mit einem einmotorigen Flugzeug statt, das 3 Passagiere befördern konnte. Daraus entwickelte sich 1944 Alaska Airlines. Die Fluglinien wurden Richtung Alaska ausgebaut und 1981 die Schwester-Airline Horizon Air gegründet. Heute beschäftigt Alaska Airlines 9.866 Angestellte.

Anzahl Flugzeuge

Boeing 737-400: 40 Boeing 737-700: 20 Boeing 737-800: 30 Boeing 737-900: 12 Boeing MD-83: 13

Anzahl bestellte Flugzeuge

Boeing 737-800: 28

Hauptbasis: Anchorage International (ANC)