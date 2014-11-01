Saudi Arabian Airlines
Saudi Arabian Airlines
Saudi Arabian Airlines
PO Box 620, CC 181
Jeddah, 21231
Saudi Arabia
Tel: +966 2 686 0000
Fax: +966 2 686 2006
Email: [email protected]
Die Nationale Staatsairline des Königreiches Saudi Arabien fliegt über 70 Destinationen im Nahen Osten, Afrika, Asien, Europa und den USA an. Die ersten Flüge begannen mit einem Jeddah-Dhahran Service. Die erste internationale Route nach Damaskus wurde am 10. Juni 1946 geöffnet. Am 1. April 1972 wurde die Airline in Saudia umbenannt. Am 16. Juli 1996 wurde der Name Saudia, durch Saudi Arabian Airlines ersetzt. Gesamthaft werden 22.025 Angestellte beschäftigt. Saudi Arabian Airlines wird vom Staat betrieben.
Anzahl Flugzeuge:
|Airbus A319-100:
|1
|Airbus A320-200:
|2
|Airbus A321-200:
|1
|Boeing 747-100B:
|5
|Boeing 747-200F:
|2
|Boeing 747-300:
|12
|Boeing 747-300 Kombi:
|1
|Boeing 747-400:
|4
|Boeing 747-400F:
|1
|Boeing 747SP:
|1
|Boeing 757-200:
|1
|Boeing 777-200ER:
|23
|Dassault Aviation Falcon 900:
|2
|Embraer 170:
|15
|Boeing MD-FF:
|4
|Boeing MD-90-30:
|29
Anzahl bestellte Flugzeuge:
|Airbus A320-200:
|22
Hauptbasis: Dhahran King Fahad International (DHA), Riyadh King Khaled International (RUH)