Midwest Airlines

Midwest Airlines

Midwest Airlines

6744 South Howell Avenue

Oak Creek, Wisconsin, 53154

USA



Tel: +1 414 570 4000

Fax: +1 414 570 0080



www.midwestairlines.com

Midwest Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Midwest Airlines bedient rund 50 Destinationen in der USA und Kanada aus Milwaukee und Kansas City. Der erste Flug der Airline fand am 11. Juni 1984 statt. Die Kimberly Clark Corporation fing 1948 mit Geschäftsreiseflügen an und 1969 wurde K-C Aviation gegründet. Später wurde die Airline Midwest Express genannt und schlieslich im Januar 2003 auf den Namen Midwest Airlines getauft. Die Airline beschäftigt 2176 Mitarbeiter. 95% Anteil an der Midwest Airlines hat die Midwest Air Group, Octavian Advisors besitzt 5%.

Anzahl Flugzeuge

Boeing 717-200: 25 Boeing MD-81: 6 Boeing MD-82: 3 Boeing MD-88: 4

Hauptbasis: Milwaukee General Mitchell International (MKE)