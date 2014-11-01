Emirates (UAE)

Emirates, Land: Vereinigte Arabische Emirate Emirates wurde 1985 in Dubai gegründet. Sie erhielt drei Jahre in Folge den Airline des Jahres - Award und belegt Platz fünf der weltweit gewinnstärksten Airlines. Passagiere 2008: 22,7 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2008: 126. Umsatz 2008: 12,6 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 406 Mio USD.

Emirates Group

Headquarters

PO Box 686

Dubai

United Arab Emirates



Tel: +971 4 295 1111

Fax:+971 4 295 5817

Email: media.relations@

emirates.com



www.emirates.com

Emirates A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wurde 1985 durch den Staat der Vereinigten Arabischen Emirate gegründet und befindet sich auch heute noch zu 100% unter staatlicher Kontrolle. Als Hauptflughafen dient Dubai International (DXB) der extensiv als Umsteigeplattform zwischen Europa, Asien und Afrika genutzt wird. Die Fluggesellschaft erwirtschaftet mit 85 Flugzeugen einen Umsatz von 7,85 Milliarden CHF und beschäftigt mehr als 17?000 Mitarbeiter. Der Gewinn belief sich im Geschäftsjahr 2005 auf 902 Millionen CHF. Emirates fliegt aus Dubai mehr als 80 Städte in 55 Ländern an, transportierte 14,5 Millionen Passagiere und 1 Million Tonnen Fracht.

Anzahl Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge

Airbus A330-200: 29 Airbus A340-300: 8 Airbus A340-500: 9

Anzahl Langstreckenflugzeuge

Airbus A380 5 Boeing 777-200: 3 Boeing 777-200ER: 6 Boeing 777-200LR: 10 Boeing 777-300: 12 Boeing 777-300ER: 44

Hauptbasis: Dubai International (DXB)