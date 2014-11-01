Northwest Airlines

Northwest Airlines

Northwest Airlines

2700 Lone Oak Parkway, Eagan

Minnesota, 55121, USA



Tel: +1 612 726 2111

Fax: +1 612 726 3942

Email: [email protected]



www.nwa.com

Northwest Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Northwest Airlines ist eine der grössten Airlines der Welt. Zusammen mit Nortwest Airlink Partnern fliegt die Airline mehr als 250 Destinationen in Nord-Amerika, Asien, Europa und Indien an. Die Airline kooperiert mit KLM in Europa für Transatlantik-Flüge. Auf diese Weise finden wöchentlich mehr als 275 Flüge über den Atlantik statt. Am 1. Oktober 1926 begann die Airline mit ihrem ersten Flug. Anfangs war es nur ein Postflug-Betrieb, ein Jahr später wurde aber schon erste Passagiere transportiert. Die Airline fliegt seit mehr als 60 Jahren über den Pazifik, länger als jede andere Airline. Im April 2008 schloss sich Northwest Airlines mit Delta Airlines zusammen. Die grösste Flotte der Welt hat nun mehr als 800 Flugzeuge in ihrem Dienst.

Anzahl Flugzeuge

Airbus A319-100: 57 Airbus A320-200: 73 Airbus A330-200: 11 Airbus A220-300: 21 Boeing 747-200B: 1 Boeing 747-200F: 11 Boeing 747-400: 15 Boeing 757-200: 52 Boeing 757-300: 16 Mc Donnell Douglas DC-9-30: 50 Mc Donnell Douglas DC-9-40: 12 Mc Donnell Douglas DC-9-50: 34

Anzahl bestellte Flugzeuge

Airbus A319-100: 5 Airbus A320-200: 2 Boeing 787-8: 18 Bombardier CRJ900: 19

Hauptbasis: Minneapolis-St. Paul International (MSP)