British Airways (BAW)

British Airways Boeing 747-400 letzter Flug (Foto: via Facebook)

British Airways, Land: Grossbritannien British Airways wurde 1919 gegründet und ab 1924 unter dem Namen Imperial Airways geführt. British Airways ist heute der grösste Netzwerk Carrier auf der Welt. Passagiere 2007/08: 33 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007/08: 239. Umsatz 2007/08: 16,662 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 1,181 Milliarden USD.

British Airways

Waterside

PO Box 365

Harmondsworth

Middlesex

UB70GB

UKTelefon: +44 (0) 20 8738 5050

Fax: +44 (0) 20 8738 9947



www.british-airways.com

British Airways (Archiv: R. Kühni)

British Airways wurde bereits 1919 gegründet und ist heute der bedeutendste Netzwerk-Carrier auf der Welt. Ab den Hauptbasen London Heathrow und London Gatwick fliegt die britische Fluggesellschaft mehr als 230 Destinationen in 96 Ländern an. British Airways erwirtschaftet mit 47'000 Mitarbeitern einen Umsatz von 18,9 Milliarden CHF und schrieb 2005 einen Gewinn von 1,57 Milliarden CHF. Von der Umsatzgrösse her belegt British Airways Platz 8 in der Weltrangliste der grössten Airlines. Neben einem extrem grossen Langstreckennetz bindet British Airways mit 100 eigenen Kurzstreckenflugzeugen alle grösseren Städte Europas an die wirtschaftlichen Zentren Englands an. British Airways ist dem Airline-Verbund One World angeschlossen und dort das bedeutendste Mitglied.

Anzahl Kurzstreckenflugzeuge

Airbus A319-100: 33 Airbus A320-100: 4 Airbus A320-200: 22 Airbus A321-200: 7 BAe 146-300: 1 Boeing 737-300: 5 Boeing 737-400: 19 Boeing 737-500: 9

Anzahl Langstreckenflugzeuge

Boeing 757-200: 13 Boeing 767-300ER: 21 Boeing 777-200: 3 Boeing 777-200ER: 40 Boeing 747-400: 57

Offene Bestellungen

Airbus A320-200: 6 Airbus A321-200: 4

Hauptbasen: London Gatwick (LGW), London Heathrow (LHR)

Sekundäre Hubs: Manchester (MAN), Glasgow (GLA)