Air Berlin

Air Berlin, Land: Deutschland Der Low-Cost-Carrier Air Berlin wurde 1979 als US Charter gegründet und kam 1992 in deutschen Besitz. Mittlerweile besitzt er 49% der Belair und ist die zweitgrösste Airline Deutschlands. Passagiere 2008: 28,6 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2008: 119. Umsatz 2008: 3,4 Milliarden Euro, Gewinn EBIT: 14,2 Millionen Euro.

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Air Berlin (Archiv: Robert Kühni)

Air Berlin ist Deutschlands zweitgrösste Billigflugairline. In ihrem Angebot stehen vor allem Flüge zu bekannten Feriendestinationen im Mittelmeerraum, den Kanarischen Inseln und Nord-Afrika. Zuätzlich fliegt Air Berlin die grössten Städte Europas an. Flüge von LTU werden zum Teil von Air Berlin übernommen. Air Berlin wurde als US Charter Airline gegründet, später aber nach Deutschland verkauft.

Anzahl Flugzeuge

Airbus A319-100: 9 Airbus A320-200: 19 Boeing 737-700: 11 Boeing 737-800: 35 Boeing 757-200: 1 Fokker 100: 8

Anzahl bestellte Flugzeuge

Airbus A319-100: 10 Airbus A320-200: 26 Boeing 737-700: 24 Boeing 737-800: 60 Boeing 787-8: 28

Haupbasis: Berlin Tegel (TXL)