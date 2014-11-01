Etihad Airways (ETD)

Etihad Airways, Land: Vereinigte Arabische Emirate Etihad Airways wurde 2003 als Nationale Airline der Vereinigten Arabischen Emirate gegründet und bedient mittlerweile über vierzig Destinationen Passagiere 2007: 4,6 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 37.

Etihad Airways

New Airport Road

35566

Abu Dhabi

United Arab Emirates



Telefon:+9712 505 8000

Fax: +9712 505 8111



Email: [email protected]



Website: www.etihadairways.com

Abu Dhabi ist die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und ist nur einen Katzensprung von Dubai, wo die nationale Fluggesellschaft Emirates beheimatet ist, entfernt. Das Emirat Abu Dhabi entschied sich 2003 eine eigene Luftfahrtgesellschaft ins Leben zu rufen und gründete Etihad Airways. Als Hauptbasis dient der internationale Flughafen von Abu Dhabi. Die noch junge Fluggesellschaft fliegt mit 21 Flugzeugen 37 Destinationen an und beabsichtigt die Flotte in den nächsten Jahren auf 40 Großraumflugzeuge auszubauen.

Anzahl Kurzstreckenflugzeuge

Etihad Airways: verfügen über keine Kurzstreckenflugzeuge

Anzahl Langstreckenflugzeuge

Boeing 767-300ER: 3 Boeing 777-300ER: 5 Airbus A300-600F: 2 (Frachtflugzeuge) Airbus A310-300F: 1 (Frachtflugzeug) Airbus A330-200: 16 Airbus A340-300: 1 Airbus A340-500: 4

Offene Bestellungen

Airbus A380-800: 4 Boeing 777-200LR: 20 Airbus A340-600: 4 Airbus A330-200: 6 Airbus A340-500: 3

Hauptbasis: Abu Dhabi International (AUH)