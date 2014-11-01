Air Canada
Air Canada, Land: Kanada Air Canada wurde 1937 von Canadian National Railways unter dem Namen Trans Canada Air Lines gegründet und 1964 in Air Canada umbenannt. Die Airline war ein Gründungsmitglieder der Star Alliance 1997. Passagiere 2008: Anzahl Flugzeuge 2008: 241. Umsatz 2008: 2,498 Milliarden CD, Gewinn EBITDAR: CD$ 108 Millionen
Air Canada Centre, PO Box 14000
Station Airport, Dorval,
Quebec, H4Y 1H4, Canada
Tel: +1 514 422 2869
Fax: +1 514 422 5909
www.aircanada.com
Air Canada fliegt in 5 Kontinenten 150 Destinationen an. Weitere 12 Destinationen werden in Zusammenarbeit mit Air Canada Jetz bedient. Die ersten Flüge von Air Canada begannen am 1. September 1937. 1989 wurde die Airline privatisiert. Air Canada war einer der Gründer der Star Alliance 1997. 1983 machte Air Canada die erste Grossbestellung bei Airbus und war seitdem lange Zeit Stammkunde. Die Airline übernahm im Januar 2001 Canadian Airlines, die zweitgrösste Fluggesellschaft Canadas. Ab 2005 ging bei Boeing ein Grossauftrag von Air Canada ein, damit war die Stammkundschaft bei Airbus beendet.
Anzahl Flugzeuge
|Airbus A319-100:
|36
|Airbus A320-200:
|37
|Airbus A321-200:
|10
|Airbus A330-300:
|8
|Airbus A340-300:
|6
|Boeing 767-200:
|9
|Boeing 767-300ER:
|31
|Boeing 777-200LR:
|3
|Boeing 777-300ER:
|5
|Boeing MD-11F:
|1
|Embraer 175LR:
|15
|Embraer 190LR/AR:
|43
Anzahl bestellte Flugzeuge
|Airbus A340-600:
|3
|Boeing 777-200LR:
|3
|Boeing 777-300ER:
|7
|Boeing 787-8:
|37
|Embraer 190LR/AR:
|2
Hauptbasis: Montreal Trudeau International (YUL)