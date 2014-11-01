Swearingen SA-226T Merlin III B

Swearingen SA-226T Merlin III B, Land USA Die Maschine wurde Mitte der sechziger Jahre als komfortables Reiseflugzeug mit Turboprop Antrieb entwickelt und war das Vorgängermuster der beliebten Metroliner Regionalflugzeuge. Spannweite: 14,1 m, Länge: 12,85 m, Reisegeschwindigkeit: 545 km/h.

Die Firma Swearingen begann 1964 mit der Entwicklung eines komfortablen Geschäfts- reiseflugzeuges, welches erstmals am 13. April 1965 flog. Die Swearingen II A ist ein Reiseflugzeug mit acht Sitzen das 1966 auf den Markt kam. Bei dem Merlin III B wurden zahlreiche Bauteile von Beech- Konstruktionen verwendet. Die Merlin III B unterscheidet sich von seinem Vorgänger durch die Leistungsfähigeren Triebwerke, die lärmarmen Vierblattpropeller und die zusätzlichen Kabinenfenster. Das Tragwerk, die Triebwerke, das Fahrwerk und die Bordsysteme wurden später bis auf kleine Detailanpassungen von dem Zubringerflugzeug Metro II übernommen.

Technische Daten Swearingen SA-226T Merlin III B

Hersteller: Swearingen, USA

Verwendung: Geschäftsreiseflugzeug

Antrieb: 2 Propellerturbinen Garrett AiResearch TPE331-10U-501G

Leistung: je 900 Wellen PS (671 kW)

Besatzung: 1 oder 2 Piloten

Passagiere: 9 bis 10

Erstflug: 1978