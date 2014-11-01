Bellanca T-250 Aries

Bellanca T-250 Aries (Foto: I. Nitchiporovitch)

Bellanca T-250 Aries, Herstellerland: USA Die Bellanca ist ein Reiseflugzeug mit 5 Sitzplätzen. Sie ist in der Ganzmetallbauweise gefertigt. Spannweite: 9,57 m, Länge: 7,98 m, Maximales Abfluggewicht: 1430 kg

Die Aries wurde ursprünglich von der Firma Anderson und Greenwood entwickelt, doch erwarb Bellanca die Bau- und Vertriebsrechte dieses formschönen Reiseflugzeuges mit fünf Plätzen. Die Firma musste zuerst Finanzierungsschwierigkeiten lösen bevor das neue Flugzeug 1979 in Produktion gehen konnte. Im Gegensatz zu den übrigen Bellanca Flugzeugen ist die Aries in Ganzmetallbauweise ausgelegt. 1980 musste Bellanca ihre Flugzeugfabrik aus Kostengründen schliessen.

Bellanca T-250 Aries (Photo: Jarek Niewinski)

Technische Daten: Bellanca T-250 Aries

Hersteller: Bellanca Aircraft Corporation

Verwendung: Fünfplätziges Reiseflugzeug

Antrieb: Ein Sechszylinder-Boxermotor Lycoming O-540-A4D5

Leistung: 250 PS

Erstflug: 10. Juli 1973