Bellanca T-250 Aries
Bellanca T-250 Aries, Herstellerland: USA Die Bellanca ist ein Reiseflugzeug mit 5 Sitzplätzen. Sie ist in der Ganzmetallbauweise gefertigt. Spannweite: 9,57 m, Länge: 7,98 m, Maximales Abfluggewicht: 1430 kg
Die Aries wurde ursprünglich von der Firma Anderson und Greenwood entwickelt, doch erwarb Bellanca die Bau- und Vertriebsrechte dieses formschönen Reiseflugzeuges mit fünf Plätzen. Die Firma musste zuerst Finanzierungsschwierigkeiten lösen bevor das neue Flugzeug 1979 in Produktion gehen konnte. Im Gegensatz zu den übrigen Bellanca Flugzeugen ist die Aries in Ganzmetallbauweise ausgelegt. 1980 musste Bellanca ihre Flugzeugfabrik aus Kostengründen schliessen.
Technische Daten: Bellanca T-250 Aries
Hersteller: Bellanca Aircraft Corporation
Verwendung: Fünfplätziges Reiseflugzeug
Antrieb: Ein Sechszylinder-Boxermotor Lycoming O-540-A4D5
Leistung: 250 PS
Erstflug: 10. Juli 1973
|Spannweite:
|9,57 m
|Länge:
|7,98 m
|Höhe:
|2,65 m
|Flügelfläche:
|15,79 m²
|Leergewicht:
|840 kg
|Maximales Startgewicht:
|1430 kg
|Maximal Geschwindigkeit auf Meereshöhe:
|346 km/h
|Reisegeschwindigkeit bei 65% Leistung:
|322 km/h
|Überziehgeschwindigkeit:
|103 km/h
|Steiggeschwindigkeit:
|6,3 m/s
|Dienstgipfelhöhe:
|5520m
|Reichweite mit Reserven:
|1750 km