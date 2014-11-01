Cessna 172D

Cessna 172D (Foto: AviaPix)

Cessna 172D, Herstellerland: USA. Die Cessna 172D ist ein Reiseflugzeug in Ganzmetallbauweise. Sie gehörte in den sechziger Jahren zu den günstigsten Reiseflugzeugen. Spanneweite: 11,02 m, Länge: 8,07 m, Maximales Abfluggewicht: 1043 kg

1955 entwickelte Cessna aus dem Modell 170B die im Detail verbesserte 172. Bei der neuen Cessna wurde das Heckrad durch ein zeitgemäßes Bugrad ersetzt. Die 172D ist eine evolutionäre Weiterentwicklung, die als Hochdecker in Ganzmetallbauweise ausgeführt ist. Die 172D gehörte in den sechziger Jahren zu den günstigsten vierplätzigen Reiseflugzeugen. Die Maschine gab es in unterschiedlichsten Versionen und konnte auch speziell nach Kundenwunsch ausgerüstet werden. Die Cessna 172 ist das Meistgebaute Flugzeug und wird von Cessna immer noch gebaut.

Cessna 172D Skyhawk (Foto: AeroPix)

Technische Daten: Cessna 172D

Hersteller: Cessna

Land: USA

Verwendung: Reiseflugzeug

Antrieb: Ein Sechszylinder-Boxermotor 0-300-C

Leistung: 145 PS

Platzzahl: 4

Erstflug: 1963

Abmessungen

Spannweite: 11,02 m

Länge: 8,07 m

Höhe: 2,72 m

Flügelfläche: 16,26 m²

Massen

Leergewicht: 572 kg

Fluggewicht: 1045 kg

Flugleistungen

Maximal Geschwindigkeit: 222 km/h

Steiggeschwindigkeit: 3,27 m/s

Dienstgipfelhöhe: 4000 m

Reichweite: 1150 km

Startrollstrecke: 263 m

Landerollstrecke: 159 m