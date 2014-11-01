Britten Norman BN-2T Turbine Islander

Britten-Norman Islander BN2T-4S (Foto: Britten-Norman)

Britten Norman BN-2T Turbine Islander, Land UK Die Britten Norman Islander wurde als robustes Kleinverkehrs- und Transportflugzeug entwickelt, um abgelegen Orte mit kleinen und unbefestigten Pisten zu bedienen. Spannweite: 14,92 m, Länge: 10,9 m, Startrollstrecke: 189 m.

Am 13. Juni 1965 hob der von Britten Norman entworfene Prototyp BN-2 Islander zu seinem Erstflug ab. Der Hochdecker mit seinem typischen Rechteckrumpf, herkömmlichen Leitwerk und seinem starren Hauptfahrwerk mit Zwillingsrädern war für den rauen Einsatz ab unbefestigten Pisten ausgelegt. Die ersten Serienmaschinen für 9 Fluggäste wurden ab August 1967 an ihre Betreiber ausgeliefert. Ab 1978 wurde die BN-2B als Standardversion unter die Kunden gebracht, neben der mit Kolbenmotor getriebenen Version nahm Britten Normen auch den Bau einer Variante mit Propellerturbine auf. Die BN-2T Turbine Islander erhielt zwei Propellerturbinen von Allison mit einer Leistung von 320 PS. Die Islander kann die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen, sie ist als Zubringerflugzeug wie als Frachtflugzeug oder Ambulanzflugzeug einsetzbar. Britten Norman hat bereits mehr als 1250 Flugzeuge aller Versionen gebaut, die BN-2B wird auch heute noch auf der Insel Wight gefertigt.

Technische Daten: Britten Norman BN-2T Turbine Islander

Hersteller: Britten Norman Group, Insel Wight, England

Verwendung: Zubringerflugzeug, Frachtflugzeug und Mehrzweckflugzeug

Besatzung: 1 bis 2 Piloten

Passagiere: 8 bis 9

Antrieb: zwei Propellerturbinen Allison 250 B 17C

Leistung: je 320 PS