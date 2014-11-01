Dornier Do 228-100

Dornier Do 228-100 (Foto: Aeropics)

Dornier Do 228-100, Herstellerland: Deutschland In der Dornier Do 228 wurden modernste Technologien und sehr sparsame Triebwerke eingesetzt. Durch die spezielle Konstruktion des Flügels errechnete Dornier eine Leistungssteigerung von bis zu 30 Prozent. Spannweite: 16,97 m, Länge: 15,03 m, Maximales Abfluggewicht: 5700 kg

Mit der Do 228 entwickelte Dornier aus dem robusten Mehrzweckflugzeug Do 28 Skyservant ein modernes Zubringerflugzeug für 15 bis 19 Passagiere. Die Do 228-100 ist als Hochdecker mit einem neuartigen Flügel ausgelegt. Durch die spezielle Konstruktion des Flügels errechnete Dornier eine Leistungssteigerung von 30% gegenüber einem normal ausgelegten Tragwerk. Dornier verlängerte den kastenförmigen Rumpf der Skyservant um 3,34 m, bei der grösseren Version Dornier Do 228-200 sogar um 4,68 m. Das Seiten- und Höhenleitwerk ist konventionell ausgeführt. Die Do 228-100 absolvierte am 28. März 1981 ihren Erstflug und erhielt im Dezember desselben Jahres die Musterzulassung. Bei Erprobungsflügen für die britische Musterzulassung stürzte der erste Prototyp im März 1982 ab. Von der Do 228-100 wurden 35 Flugzeuge gebaut.

Dornier Do 228-100 (Foto: Aeropics)

Technische Daten Dornier Do 228-100

Hersteller: Dornier, Deutschland

Verwendung: Zubringerflugzeug

Besatzung: 2 Piloten

Passagiere: 15

Antrieb: zwei Propellerturbinen Garrett AiResearch TPE331-5

Leistung: 715 Wellen PS (526 kW)

Erstflug: 28. März 1981

Abmessungen

Spannweite: 16,97 m

Länge: 15,03 m

Höhe: 6,30 m

Flügelfläche: 32 m²

Massen:

Leergewicht: 2798 kg

Maximales Startgewicht: 5700 kg

Maximale Nutzlast: 2100 kg

Flugleistungen:

Maximale Geschwindigkeit: 432 km/h

Reisegeschwindigkeit: 332 km/h

Steiggeschwindigkeit: 10,4 m/s

Steiggeschwindigkeit einmotorig: 2,7 m/s

Dienstgipfelhöhe: 9020 m

Startrollstrecke: 526 m

Maximale Reichweite: 1970 km

Text: Robert Kühni