airBaltic meldet solide Passagierzahlen

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

airBaltic konnte im Januar 2024 insgesamt 287.900 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren sechzehn Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Bei airBaltic entwickeln sich die Passagierzahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv. Im Januar 2024 konnte die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Riga wieder 287.900 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, ein Jahr zuvor waren es noch 247.300 Passagiere. Im Januar 2024 stand das Angebot wieder bei 3.170 Flügen im Vorjahresjanuar waren es mit 3.030 Flügen noch vier Prozent weniger.

airBaltic fliegt von Riga, Tallinn, Vilnius und Tampere aus mehr als 100 Ziele an und bietet Verbindungen zu einer Vielzahl von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, Skandinavien, dem Kaukasus und dem Nahen Osten an.