Wizz Air meldet Rekordzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Dezember 2018 insgesamt 2,660 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 18,3 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresdezember um 19,9 Prozent auf 4,876 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 21,7 Prozent auf 4,351 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 88,8 Prozent und hat sich somit um weitere 1,3 Prozentpunkte verbessert.

Von Anfang Januar bis Ende Dezember 2018 konnte Wizz Air insgesamt 33,814 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,6 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.