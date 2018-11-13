Wizz Air meldet soliden Oktober

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Oktober 2018 insgesamt 3,059 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 14,8 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresoktober um 14,6 Prozent auf 5,279 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 16,7 Prozent auf 4,962 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,0 Prozent und hat sich somit um weitere 1,9 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 35,999 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,6 Prozent.