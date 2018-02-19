Wizz Air meldet Januarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Januar 2018 insgesamt 2,336 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 24,4 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 24,0 Prozent auf 4,221 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 24,2 Prozent auf 3,747 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 87,7 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozentpunkte verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Wizz Air insgesamt 28,271 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 24,1 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.