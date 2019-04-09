Mit Wizz Air flogen mehr Passagiere
09.04.2019 PS
Mit Wizz Air flogen im März 2019 insgesamt 2,722 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 9,9 Prozent.
Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresmärz um 9,9 Prozent auf 4,728 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 12,7 Prozent auf 4,455 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,1 Prozent und hat sich somit um 2,6 Prozentpunkte verbessert.