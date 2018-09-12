Wizz Air meldet starkes Wachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im August 2018 insgesamt 3,476 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 20,4 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresaugust um 21,2 Prozent auf 5,843 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 21,4 Prozent auf 5,592 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei sehr hohen 95,6 Prozent und hat sich somit um 0,2 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 32,292 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 22,7 Prozent.