Wizz Air meldet Aprilzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im April 2018 insgesamt 2,765 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 19,2 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresapril um 18,0 Prozent auf 4,828 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 18,9 Prozent auf 4,396 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,9 Prozent und hat sich somit um weitere 0,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 30,078 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 23,7 Prozent.