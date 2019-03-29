Wizz Air kann weiter wachsen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Februar 2019 insgesamt 2,401 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 12,9 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 12,8 Prozent auf 4,174 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 16,5 Prozent auf 3,943 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,2 Prozent und hat sich somit um drei Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air 34,320 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 17,8 Prozent.