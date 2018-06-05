Wizz Air meldet starkes Wachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Mai 2018 insgesamt 2,836 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 18,1 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresmai um 18,8 Prozent auf 4,959 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 19,8 Prozent auf 4,551 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,9 Prozent und hat sich somit um weitere 0,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 30,514 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 22 Prozent.