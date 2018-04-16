Wizz Air meldet starkes Wachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im März 2018 insgesamt 2,476 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 25,2 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresmärz um 23,3 Prozent auf 4,302 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 24,8 Prozent auf 3,954 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,5 Prozent und hat sich somit um 1,1 Prozentpunkte verbessert.