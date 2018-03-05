Wizz Air meldet solides Passagierwachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Februar 2018 insgesamt 2,127 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 23,5 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 24,0 Prozent auf 3,702 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 22,9 Prozent auf 3,386 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,2 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Wizz Air insgesamt 28,271 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 24,1 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.