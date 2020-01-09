Wizz Air meldet Rekordzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Dezember 2019 insgesamt 3,318 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 24,7 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresdezember um 24,7 Prozent auf 6,079 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 25,3 Prozent auf 5,450 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 89,4 Prozent und hat sich somit um weitere 0,6 Prozentpunkte verbessert.

Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr. Von Anfang Januar bis Ende Dezember 2019 konnte Wizz Air insgesamt 39,801 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 17,7 Prozent.