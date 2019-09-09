Wizz Air meldet starkes Wachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im August 2019 insgesamt 4,037 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 16,1 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresaugust um 17,1 Prozent auf 6,840 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um achtzehn Prozent auf 6,599 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei sehr hohen 96,3 Prozent und hat sich somit um weitere 0,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 37,272 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,4 Prozent.