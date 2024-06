Weitere British Airways Flüge nach Nürnberg

Airbus A320neo British Airways (Foto: Airbus)

Der Flughafen Nürnberg freut sich über die Weihnachtszeit auf weitere British Airways Flüge von London nach Nürnberg.

Noch fast ein halbes Jahr dauert es, bis wieder Glühweinduft über dem Hauptmarkt in Nürnberg liegt, doch schon jetzt kündigt British Airways ihr – zumindest vorübergehendes – Comeback in Nürnberg an, um Besucher aus Großbritannien zum Christkindlesmarkt zu fliegen.

Ab sofort sind für den Zeitraum vom 28. November 2024 bis 5. Januar 2025 Flüge von London Heathrow zum Airport Nürnberg buchbar, die die Menschen aus der Region natürlich auch in die andere Richtung nutzen können – zum Beispiel für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel in der britischen Metropole.

Während des knapp sechswöchigen Sonderflugplans finden immer montags, donnerstags, freitags und sonntags Flüge zwischen Nürnberg und London statt. Neben den Weihnachtsflügen der British Airways von und nach Heathrow bietet Ryanair weiterhin ganzjährig Direktflüge nach London Stansted an.