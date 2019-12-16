Transavia meldet weniger Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im November 2019 insgesamt 870 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,5 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 3,1 Prozent auf 1,777 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 1,646 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im November bei hohen 92,6 Prozent und hat sich somit um weitere 1,4 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten benutzten 15,713 Millionen Passagiere die Dienste von Transavia, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.