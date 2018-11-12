Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Oktober 2018 insgesamt 1,582 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,5 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 11,4 Prozent auf 3,065 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um zwölf Prozent auf 2,828 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Oktober bei hohen 92,3 Prozent und hat sich somit um weitere 0,5 Prozent verbessert.

Mit Transavia flogen in den ersten 10 Monaten des laufenden Jahres 14,058 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.