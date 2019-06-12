Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Mai 2019 insgesamt 1,655 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 5,3 Prozent auf 3,249 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 4,4 Prozent auf 2,981 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Mai bei hohen 91,8 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte leicht verschlechtert.

Transavia konnte von Januar bis Ende Mai insgesamt 6,080 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.