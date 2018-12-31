Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im November 2018 insgesamt 875 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13,8 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 17,9 Prozent auf 1,834 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um neunzehn Prozent auf 1,673 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im November bei hohen 91,2 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten benutzten 14,932 Millionen Passagiere die Dienste von Transavia, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.