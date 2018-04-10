Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im März 2018 insgesamt 1,081 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 14,2 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 11,7 Prozent auf 2,007 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 17,2 Prozent auf 1,880 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im März bei hohen 93,7 Prozent und hat sich somit um weitere 4,4 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Quartal 2018 benutzten 2,727 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 11,3 Prozent.