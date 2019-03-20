Transavia konnte weiter wachsen

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Februar 2019 insgesamt 893 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 12,3 Prozent auf 1,763 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 12,9 Prozent auf 1,635 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Februar bei sehr hohen 92,7 Prozent und hat sich somit um weitere 0,5 Prozentpunkte verbessert.