Transavia meldet weniger Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Januar 2020 insgesamt 841 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 2,5 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 4,9 Prozent auf 1,740 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 1,628 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Januar bei hohen 89,8 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.

Im Berichtsjahr 2019 benutzten 16,581 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.