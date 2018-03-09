Transavia meldet Februarzahlen

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Februar 2018 insgesamt 819 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 7,9 Prozent auf 1,448 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 13,3 Prozent auf 1,448 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Februar bei sehr hohen 92,2 Prozent und hat sich somit um 4,4 Prozentpunkte verbessert.