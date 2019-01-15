Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Dezember 2018 insgesamt 895 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,6 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt. Die holländische Fluggesellschaft ist eine hundertprozentige Air France KLM Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 16,1 Prozent auf 1,918 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 16,1 Prozent auf 1,698 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Dezember unverändert bei 88,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 benutzten 15,828 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.