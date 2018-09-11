Transavia meldet leichtes Wachstum

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im August 2018 insgesamt 1,774 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 5,1 Prozent auf 3,495 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,4 Prozent auf 3,250 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im August bei hohen 93,0 Prozent und hat sich somit um 0,6 Prozentpunkte abgeschwächt.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Transavia insgesamt 10,800 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.