Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Juni 2018 insgesamt 1,599 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 9,6 Prozent auf 3,038 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 12,4 Prozent auf 2,507 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juni bei hohen 92,8 Prozent und hat sich somit um 2,4 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Halbjahr 2018 sind bei Transavia 7,314 Millionen Fluggäste zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent.